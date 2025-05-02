Son dakika | 1 Mayıs gözaltıları yükseldi

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta Taksim’e çıkan tüm yolları kapatmıştı. Ancak izinsiz gösteri yapmaya çalışan bazı kişiler gözaltına alındı. 1 Mayıs bilançosunda gözaltı sayısı 416'ya yükseldi.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefetten 409 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. 1 Mayıs için gözaltı sayıları 416'ya yükseldi.

36 KİŞİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEK

Çoğu Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen ve gözaltına alınan 416 kişiden 372’si serbest bırakıldı. Göstericiler arasında yer alan 8 şüphelinin "terör" suçundan aranmaları olduğu iddiasıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 36’sının ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında ilerleyen günlerde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

