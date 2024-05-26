Son dakika! 13 ilde bahis ve dolandırıcılık operasyonu! 65 gözaltı

26 May 2024 08:21 - Güncelleme : 26 May 2024 08:30

13 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen SİBERGÖZ-41 operasyonları düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığına göre operasyonlarda 65 şüpheli yakalandı.

Operasyona ilişkin detaylı bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya'nın aktardığına göre; operasyon Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman’da düzenlendi.

KRİPTODA AKLAMA ÇABASI

Konya merkezli Adana, Mersin, Ağrı ve Kastamonu’da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformu üzerinden irtibat kurdukları vatandaşları kendi oluşturdukları internet sitelerine yönlendirdikleri, internet siteleri üzerinden paylaşım ve beğeni gibi görevler vererek, bu görevler karşılığında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ve bu kazançları da kripto borsalarında aklamaya çalıştıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

SAHTE İLANLARLA KANDIRDILAR

Mersin merkezli Malatya ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda Organize suç örgütü kurarak çevrim içi yasa dışı bahis suçunu işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda ise yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 31 şüpheli yakalandı.

Malatya ve Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman’da düzenlenen operasyonlarda sosyal medya platformu üzerinden “sahte klima ve tarım aleti satışı” ilanı vererek vatandaşları dolandıran ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli yakalandı.

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Ayrıca operasyonlarda suçtan elde edildiği tespit edilen 5 adet lüks araç ile çok miktarda ziynet eşyası ile ele geçirilen 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, 4 bin 460 adet banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

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