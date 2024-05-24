Bayburt merkezli 6 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon: 19 gözaltı

24 May 2024 17:18 - Güncelleme : 24 May 2024 17:19

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık ve organize suç faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Bayburt merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bayburt merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şahsın ikamet adreslerinde, işyerlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı.

19 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan aramalar sonucunda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız Sig Sauer marka tabanca, tabancalara ait şarjörler, bir adet bıçak (kama) ve muşta ele geçirilirken, 19 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, suçlulara göz açtırılmayacağının altı çizilerek, açıklamada; "Halkımızın da desteğini alarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.