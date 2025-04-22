Son dakika: 2025 yılı Kurban kesim bedelleri belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu. Konuyla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2025 YILI VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ BELLİ OLDU

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla, daha fazla insanın yüzünü güldürmek ve bir nebze de olsa onların da bayramı yaşamalarına katkıda bulunmak için büyük bir gayretle çalışacaklarını aktaran Erbaş, "2025 yılı Vekâletle Kurban Programımız kapsamında; 81 il ve 922 ilçemiz başta olmak üzere, yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılmasını, ayrıca Filistin kurbanlarının da başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere Filistin'e ulaştırılmasını hedefliyoruz. 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hayırseverlerin "www.tdv.org, bagis.tdv.org" web adreslerinden; TDV Mobil Bağış uygulamasından; İl ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla bağışta bulunabileceklerini ifade etti. Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikler, Koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla vekâletlerini güvenle Türkiye Diyanet Vakfına teslim edebileceğini söyledi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.