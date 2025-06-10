Son dakika | 5 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Burak Koçak'tan güzel haber

Son dakika haberi: Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde okula gitmek için evden çıktığı iddia edilen ve sırra kadem basan 14 yaşındaki Burak Koçak arkadaşının evinde bulundu.

Son dakika haberine göre Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Burak Koçak, Kurban Bayramı arefesinde okula gitmek için evden çıkmış ve sırra kadem basmıştı.

Arama çalışmalarında hiç bir ize rastlanmayan Burak'tan sevindiren haber geldi.14 yaşındaki çocuk arkadaşının evinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Burak Koçak 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıkmıştı.

