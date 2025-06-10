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 | Merve Yaz

Son dakika | 5 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Burak Koçak'tan güzel haber

Son dakika haberi: Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde okula gitmek için evden çıktığı iddia edilen ve sırra kadem basan 14 yaşındaki Burak Koçak arkadaşının evinde bulundu.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 12:19

Son dakika haberine göre Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Burak Koçak, Kurban Bayramı arefesinde okula gitmek için evden çıkmış ve sırra kadem basmıştı.

Son dakika | 5 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Burak Koçak'tan güzel haber

Arama çalışmalarında hiç bir ize rastlanmayan Burak'tan sevindiren haber geldi.14 yaşındaki çocuk arkadaşının evinde bulundu.

Son dakika | 5 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Burak Koçak'tan güzel haber

NE OLMUŞTU?
8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Burak Koçak 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıkmıştı.

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