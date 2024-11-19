Son dakika | 66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' darbesi! 459 kişi yakalandı
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yurt içinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ'ye bir darbe daha indirildiğini duyurdu.
66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"MÜCADELEDE HİÇBİR GEVŞEMEYE YER YOK!"
Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-30" operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok! Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz"