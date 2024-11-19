Son dakika | 66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' darbesi! 459 kişi yakalandı

19 Kasım 2024 09:53 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:59

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yurt içinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ'ye bir darbe daha indirildiğini duyurdu.

66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-30' operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEDE HİÇBİR GEVŞEMEYE YER YOK!"

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-30" operasyonlarında 459 şüpheli​ yakalandı. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok! Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz"