Son dakika | 9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

03 Temmuz 2024 15:40 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:21

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 9. Yargı Paketi ile, yüksek yargıda iş akışının hızlanması için yeni süreler belirlendi. Hukuk daireleri, dosyanın ilgili olup olmadığını en fazla bir ay içinde karara bağlayacak ve ilgili mahkemeye gönderecek.

9. YARGI PAKETİ'NİN İÇERİĞİ NE?

Teklifte, devletin güvenliği ve siyasi çıkarlarına karşı suç işleyenler casusluk faaliyetleri kapsamına alınacak. Bu suçlar, Türk Ceza Kanunu'nun "devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk" bölümünde yer alacak. Buna göre, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasi çıkarlarına karşı, yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Suçun savaş sırasında veya devletin savaş hazırlıklarını ve askeri hareketlerini tehlikeye atacak şekilde işlenmesi halinde ceza artacak ve 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç, milli güvenlik açısından stratejik önemi olan birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda çalışanlar tarafından işlenirse ceza bir kat daha artırılacak. Bu durumda, nitelikli hallerde suçlular 24 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.

HAKARET SUÇU UZLAŞTIRMA ALANINDAN ÇIKARILACAK

Hakaret suçu uzlaştırma alanından çıkarılacak. Davalar arabulucuya gidecek, yalnızca hukuk fakültesi mezunları uzlaştırmacı olabilecek. Hakaret suçu ön ödeme suçlarına dahil edilecek. Hakaretle etkin mücadele edilecek.

Yazılı bildirimlerde değişikliğe gidilecek. Artık sanığa ulaşılamaması durumunda avukatına yapılan bildirimler yeterli kabul edilecek. Böylece yargılamanın devamı sağlanabilecek.

Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam edebilecek.

Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin sınavları, çevrim içi ve yüz yüze yapılabilecek. Hükümlüler, merkezi sınav ile açık öğretim kurumları sınavlarına sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında katılacak. Açık cezaevi, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimlerine ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.