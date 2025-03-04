Son dakika | Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a yasa dışı bahis iddianamesi hazırlandı

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. Acun Ilıcalı ve şüpheliler hakkında TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

SARAN ŞÜPHELİ OLARAK YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Saran "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin "Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş." bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı, soruşturma kapsamında verdiği ifadede "Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur." açıklamasını yapmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Sadettin Saran hakkında da yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.