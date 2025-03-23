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 | Murat Makas

Son dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç tutuklamayla ilgili verilen kararın 'siyasi soruşturma' olduğu iddiasına cevap verdi.

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Son dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 15:49

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Tutuklama kararının 'siyasi karar' olduğu iddiaları üzerine Bakan Tunç, ''Yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder'' dedi.

'SİYASİ SORUŞTURMA' CEVABI

Tunç'un X paylaşımı şu şekilde;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir. Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir.

Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar. Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.

Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder. Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır."

https://x.com/yilmaztunc/status/1903783574286880997

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