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Son dakika | Adana'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
06 Ekim 2024 01:03 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 01:04
Son dakika | Adana&#039;da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberine göre, Adana'da gece saatlerinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu kez depremin adresi Adana oldu. AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Tufanbeyli ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,5 olduğu öğrenildi.

Saat 00.53 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr

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