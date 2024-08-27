Son dakika | Adana'da deprem oldu, Kandilli verileri açıkladı
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 Ağustos 2024 16:39 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:50
Son dakika haberi: Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.22 sıralarında meydana gelen depremden olumsuz bildirim yapılmadı. Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı.
Türkiye'de peş peşe artçı sarsıntılar sürüyor. Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yerin 8.4 km derinliğinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı. Saat 16:22 sıralarında meydana gelen depremden herhangi bir olumsuz haber gelmedi.
SON DEPREMLER
Akdeniz'de 3.3 ve 2.7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; depremler yerin 4 ve 8 km altında gerçekleşti.
İzmir Torbalı'da da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD depremin merkez üssünü Menderes olarak açıklamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr