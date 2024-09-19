Son dakika | Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı: Narin Güran'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

19 Eylül 2024 23:17 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 23:37

Son dakika haberi: Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporla birlikte Narin'in ölüm sebebi belli oldu. Küçük kızın öldüğü tarih ve cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Salim Güran ile ilişkisi var mı?

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Salim Güran ile ilişkisi var mı?

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran​'ın ölüm sebebini içeren raporunu tamamladı. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır​'ın Bağlar​ ilçesinin Tavşantepe Mahallesi​'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

CİNSEL SALDIRI​ VAR MI?

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN NARİN CİNAYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Programın ardından gazetecilerin, 8 yaşında öldürülen Narin Güran soruşturmasına ilişkin sorusu üzerine konuşan Yerlikaya, "Konu adliyede, bu kadar basit. Yargı süreçlerin tamamı şu anda orada. Bizde sizler gibi bekliyoruz. Hep beraber sonucun ne olduğunu göreceğiz. Tekrar ediyorum, hep birlikte adliyede neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın" cevabını verdi.