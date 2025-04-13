Son dakika | AFAD duyurdu: Amasya'da deprem!

Son dakika haberi: Amasya'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Kandilli depremle ilgili ilk verileri duyururken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin 5 ilde hissedildiğini paylaştı. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Amasya'nın Taşova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1911432083030913312

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 17.43'teki depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu.

Çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1911432448237318552

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin 4 ilde daha hissedildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amasya Taşova’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1911436142672544053/photo/1

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER