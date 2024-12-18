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Son dakika | AFAD duyurdu: Denizli'de korkutan deprem

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 Aralık 2024 03:14 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 03:23
Son dakika | AFAD duyurdu: Denizli&#039;de korkutan deprem

Son dakika haberine göre, Denizli'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin bilgileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli​'de deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Pamukkale​ ilçesi olan deprem​, 4 büyüklüğünde açıklandı.

Saat 03.01 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7.96 kilometre olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

DENİZLİ'DE FAY HATTI VAR MI?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından son güncellenen fay hatları haritasına göre, Denizli'de büyük depremler üretme potansiyeline sahip fay hatları bulunuyor. Pamukkale Fay Zonu da dikkat çeken aktif fay hatlarından birisi.

Son dakika | AFAD duyurdu: Denizli'de korkutan deprem - 1. Resim

Nüfusun yoğunlaştığı kent merkezi ile Sarayköy ve Pamukkale'de holosen faylarının yoğunlaştığı ortaya çıktı.

Son depremler için tıklayın

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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