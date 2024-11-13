Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 Kasım 2024 04:27 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 04:30
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin bilgileri paylaştı.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'tan alınan son bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı.
Saat 04.09 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 6.37 kilometre olarak açıklandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr