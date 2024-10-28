Son dakika | AFAD duyurdu: Kırıkkale'de deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
28 Ekim 2024 04:40 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 04:43
Son dakika haberine göre, Kırıkkale gece saatlerinde sallandı. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.
Türkiye'de peş peşe depremler meydana geliyor. Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde de Kırıkkale sallandı.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Bahşili ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirtildi.
Saat 04.19 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı. Depremin derinliğini de 6.1 kilometre olarak kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr