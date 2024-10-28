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Son dakika | AFAD duyurdu: Kırıkkale'de deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
28 Ekim 2024 04:40 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 04:43
Son dakika | AFAD duyurdu: Kırıkkale&#039;de deprem oldu

Son dakika haberine göre, Kırıkkale gece saatlerinde sallandı. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Türkiye​'de peş peşe depremler meydana geliyor. Adana​'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde de Kırıkkale​ sallandı.

AFAD​'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Bahşili ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirtildi.

Saat 04.19 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı. Depremin derinliğini de 6.1 kilometre olarak kaydetti.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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