Son dakika | AFAD duyurdu: Kırıkkale'de deprem oldu

28 Ekim 2024 04:40 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 04:43

Son dakika haberine göre, Kırıkkale gece saatlerinde sallandı. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Adana depremde yıkım var mı? Ali Yerlikaya son durum bilgisini açıkladı

Adana depremde yıkım var mı? Ali Yerlikaya son durum bilgisini açıkladı

Türkiye​'de peş peşe depremler meydana geliyor. Adana​'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde de Kırıkkale​ sallandı.

AFAD​'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Bahşili ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirtildi.

Saat 04.19 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı. Depremin derinliğini de 6.1 kilometre olarak kaydetti.

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