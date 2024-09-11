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Son dakika | AFAD duyurdu: Sivas'ta gece yarısı deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
11 Eylül 2024 01:21 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 01:22
Son dakika | AFAD duyurdu: Sivas&#039;ta gece yarısı deprem oldu

Son dakika haberine göre, Sivas'ta gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD, depreme ilişkin verileri açıkladı.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde Sivas'ta deprem meydana geldi. AFAD'ta alınan bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,1 olarak açıklandı.

Saat 01.09 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Gürün ilçesi olarak belirlendi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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