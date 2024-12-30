Son dakika | AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem!

30 Aralık 2024 23:41 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 23:52

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...

Son dakika haberine göre, AFAD​, Sivas Ulaş'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldiğini bildirdi. Deprem kısa süreli korku​ ve paniğe neden oldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da meydana gelen depremle ilgili bilgi veren AFAD, depremin 8,41 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin derinliği 1 kilometre olarak paylaşıldı. Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER