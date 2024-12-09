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Son dakika | AFAD duyurdu: Van'da deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
09 Aralık 2024 05:33 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 05:36
Son dakika | AFAD duyurdu: Van&#039;da deprem oldu

Son dakika haberine göre, Van'da gece saatlerinde deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı. İşte tüm detaylar...

Türkiye​'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. AFAD​'tan gelen son dakika bilgisine göre, Van​'da 3 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Merkez üssü İpekyolu​ olan deprem saat 05.21 sularında yaşandı.

Depremin derinliği ise 11.23 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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