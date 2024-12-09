Son dakika | AFAD duyurdu: Van'da deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
09 Aralık 2024 05:33 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 05:36
Son dakika haberine göre, Van'da gece saatlerinde deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı. İşte tüm detaylar...
Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. AFAD'tan gelen son dakika bilgisine göre, Van'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü İpekyolu olan deprem saat 05.21 sularında yaşandı.
Depremin derinliği ise 11.23 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr