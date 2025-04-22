Son dakika | AFAD duyurdu: Van’da korkutan deprem

Türkiye yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 03.39’da merkez üssü Van’ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 6.95 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu

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