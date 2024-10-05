Son dakika | Ağrı'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

05 Ekim 2024 15:44 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:52

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan son dakika bilgilere göre; Ağrı'nın Doğubayazıt 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan verilere göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 15.36 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER...