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Son dakika | Ağrı'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 15:44 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:52
Son dakika | Ağrı&#039;da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan son dakika bilgilere göre; Ağrı'nın Doğubayazıt 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan verilere göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 15.36 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Son dakika | Ağrı'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - 1. Resim

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com

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