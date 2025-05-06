Son dakika | Ahmet Minguzzi cinayetinde aranan iki kişiyle ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi: Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması kapsamında aranan iki kişi daha yakalandı. Cinayet bölgesinde iki kişinin daha varlığının tespit edilmesiyle inceleme başlatılmıştı.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili daha önce tutuklanan iki çocuğun yanı sıra, suça karıştığı iddia edilen iki çocuk daha gözaltına alındı.

İKİ KİŞİNİN DAHA VARLIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Minguzzi'nin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir'in başvurusu üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin dökümüne dair bilirkişi raporu mahkemeye sunulmuştu. Raporda, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin pazar yerine giriş ve çıkış anlarına ait görüntülerin yanı sıra, olay sırasında birlikte hareket ettikleri tespit edilen iki çocuğun daha varlığına dikkat çekilmişti.