Son dakika | Ahmet Özer için bir tutuklama talebi daha

20 Ocak 2025 23:29 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 23:51

Son dakika haberine göre Ahmet Özer yargılandığı ayrı bir dosyada yeniden tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İşte detaylar...

Terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden düşürülen Ahmet Özer, yeni bir suçlama nedeniyle tekrar yargılanıyor.. Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yeniden tutuklama talebiyle sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturmadan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet Özer hakkında yeni bir suçlama yöneltildi. Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.