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Son dakika | Akdeniz açıklarında deprem! AFAD büyüklüğü duyurdu

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 20:47 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:02
Son dakika | Akdeniz açıklarında deprem! AFAD büyüklüğü duyurdu

Son dakika haberi: AFAD'ın paylaştığı son verilere göre Muğla'ya 155 kilometre uzaklıktaki Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Son dakika haberine göre, Akdeniz​ açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Muğla'ya 155 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem yerin 8.11 kilometre altında gerçekleşti.

Depreme ilişkin yetkililere henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı. 

Son dakika | Akdeniz açıklarında deprem! AFAD büyüklüğü duyurdu - 1. Resim

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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