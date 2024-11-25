Son dakika | Akdeniz açıklarında deprem! AFAD büyüklüğü duyurdu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 20:47 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:02
Son dakika haberi: AFAD'ın paylaştığı son verilere göre Muğla'ya 155 kilometre uzaklıktaki Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'ya 155 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem yerin 8.11 kilometre altında gerçekleşti.
Depreme ilişkin yetkililere henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com