Son dakika | Akdeniz'de deprem: Kandilli verileri açıkladı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 23:19 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:28
Son dakika haberi: Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk verileri paylaştı...
Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
KISA SÜRELİ PANİK
Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Son günlerde üst üste depremlerin meydana geldiği Akdeniz'de bir deprem daha oldu. Kandilli, Girit Adasında 5 kilometre derinlikte bir depremin olduğunu paylaştı. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com