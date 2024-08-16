Son dakika | Akdeniz'de deprem: Kandilli verileri açıkladı!

16 Ağustos 2024 23:19 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:28

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

KISA SÜRELİ PANİK

Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Son günlerde üst üste depremlerin meydana geldiği Akdeniz'de bir deprem daha oldu. Kandilli, Girit Adasında 5 kilometre derinlikte bir depremin olduğunu paylaştı. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...