Son dakika | Akdeniz'de deprem KKTC sallandı! AFAD verileri açıkladı
Son dakika haberine göre Akdeniz, 24 Aralık gecesi meydana gelen bir depremle sarsıldı. Kıbrıs açıklarında 4.3 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD ayrıntıları açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz Kıbrıs açıklarında 24 Aralık 2024 tarihinde saat 21:22'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Kıbrıs açıklarında, yerin 9.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi
Deprem, çevre bölgelerde hafif şekilde hissedildi ancak herhangi bir hasar ya da can kaybı rapor edilmedi. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kıbrıs ve çevresindeki bu tür sarsıntıların, bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunmasından kaynaklandığı belirtiliyor.