Son dakika | Akdeniz'de deprem KKTC sallandı! AFAD verileri açıkladı

24 Aralık 2024 21:30 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 21:34

Son dakika haberine göre Akdeniz, 24 Aralık gecesi meydana gelen bir depremle sarsıldı. Kıbrıs açıklarında 4.3 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD ayrıntıları açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz​ Kıbrıs​ açıklarında 24 Aralık 2024 tarihinde saat 21:22'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Depremin merkez üssünün Kıbrıs açıklarında, yerin 9.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi

Deprem, çevre bölgelerde hafif şekilde hissedildi ancak herhangi bir hasar ya da can kaybı rapor edilmedi. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kıbrıs ve çevresindeki bu tür sarsıntıların, bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunmasından kaynaklandığı belirtiliyor.