Son dakika | Akdeniz'de deprem! Muğla sallandı: AFAD ve Kandilli'den ilk açıklama geldi

22 Aralık 2024 22:27 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 22:54

Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça açıkları depremle sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntı sonrası ilk verileri açıkladı.

Son dakika | Marmara deprem ile sarsıldı: Bu kez Tekirdağ

Son dakika | Marmara deprem ile sarsıldı: Bu kez Tekirdağ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Akdeniz’de Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22.09'da gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Derinliği ise 8.6 kilometre olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise Akdeniz'deki sarsıntı 4,7 büyüklüğünde gerçekleşti. Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Datça'ya yakın bir mesafedeki sarsıntı hafif şiddette bölgede hissedildi.