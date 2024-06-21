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Son dakika... Akdeniz'de deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
21 Haziran 2024 09:27 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:40
Son dakika... Akdeniz&#039;de deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin 4,4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Akdeniz sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Girit açıklarında saat 09.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 20,2 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Akdeniz'deki depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) da açıklama geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 7.19 kilometre olarak paylaştı.

Kaynak: Tgrthaber.com
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artist 1 Ağustos 2021 16:39

Allah yardım etsin.Bu ateşi yakanlariAllah yaksin.

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