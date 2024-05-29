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Son dakika! Altınyüzük çetesi çökertildi... "Kuyu-1" operasyonuyla yakalandılar

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
29 May 2024 07:59 - Güncelleme : 29 May 2024 08:02
Son dakika! Altınyüzük çetesi çökertildi... &quot;Kuyu-1&quot; operasyonuyla yakalandılar

Adana merkezli iki ilde düzenlenen ‘KUYU-1' operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı.

Adana merkezli iki ilde düzenlenen ‘Kuyu-1' operasyonlarında, "Altınyüzük Çetesi"  olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Baskınlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA DETAYLARI PAYLAŞTI

Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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