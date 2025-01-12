Son dakika | Amasya'da göçük: İşçiler toprak altında kaldı

12 Ocak 2025 19:06 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 20:04

Son dakika haber: Amasya'da sondaj sırasında göçük meydana geldi. Amasya Valiliği toprak altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiğini paylaştı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberine göre, Amasya​ Valiliği, köyde su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığını bildirdi.

Amasya Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.52'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Merkez ilçemize bağlı Uygur köyünde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığı bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş ve kurtarma​ çalışmalarına başlanmış olup, Valimiz Önder Bakan da yerinde sevk ve idare için bölgeye intikal etmiştir” denildi.

İŞÇİLERDEN ACI HABER

Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. Toprak altında kalan işçilerin isimlerinin Sezgin Eser ve Aytekin Er olduğu öğrenildi. Amasya Valisi Önder Bakan, 2 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Amasya Valisi Önder Bakan yaptığı açıklamada, “Merkeze bağlı Uygur köyümüzde 2 vatandaşımızın kendi özel arazilerinde yaptıkları su çalışması neticesinde toprak kayması oluşmasını takiben maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Az önce kendilerine ulaştık. Şu anda onları çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Ama hayatlarını kaybettiler maalesef. Yakınlarına, köyümüze, Amasya'mıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.