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 | Özge Sönmez

Son dakika | Amasya'da peş peşe korkutan depremler: Çevre iller de sallandı

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan ilk depremin ardından saniyeler sonra 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 13:13

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6.4 kilometre olarak kaydedilen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem Çorum’un Osmancık ilçesinde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar ise panikle evlerinin bahçesine çıktı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1921860660369002745

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Yaşanan ilk depremin hemen ardından ise 2. deprem yaşandı. Büyüklüğü 4.5 olarak kaydedilen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1921861670466474025

AMASYA 6 FARKLI FAY HATTININ ETKİSİNDE

AFAD tarafından yayımlanan İl Afet Risk Azaltma Planı’na göre Amasya, Türkiye'nin en tehlikeli sismik kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) başta olmak üzere, Esençay-Merzifon Fayı, Ezinepazarı-Sungurlu Fayı, Turhal Fayı, Almus Fayı ve Çorum-Salhançayı Fayı gibi toplam altı aktif fay hattının etkisi altındaki bir bölgede yer alıyor. Bu faylardan özellikle ilk dört tanesi, Amasya il sınırları içerisinde uzanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Amasya'da geçmişte büyük deprem yaşandı mı?
Tarihsel ve aletsel dönem kayıtlarına göre, Amasya ve çevresi defalarca büyük yıkıcı depremlerle sarsıldı. 20 Aralık 1942’de Niksar-Erbaa segmentinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, 3.000 kişinin ölümüne ve 32.000 konutun yıkılmasına neden oldu. Bu depremi, 26 Kasım 1943’te Ladik-Tosya segmentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem izledi. Bu felakette de 2.824 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 25.000 yapı ağır hasar gördü. Bölgede ayrıca 1910 yılında 6.1 büyüklüğünde Osmancık Depremi ve 1942’de 5.9 büyüklüğündeki bir diğer deprem, yapısal hasar ve can kaybına yol açtı. Tüm bu veriler, Amasya’nın ciddi derecede deprem riski taşıdığını gözler önüne seriyor. Amasya’ya komşu olan Çorum–Salhançayı Fayı, 1996 yılında 5.4, 4.1 ve 5.2 büyüklüğünde depremler üretti. Sadece iki ay içerisinde 900’e yakın artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Bu süreçte, büyüklüğü 5.3 ile 4.0 arasında olan 20’den fazla artçı şok yaşandı.
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#deprem
#amasya
#kandilli rasathanesi
#4.6 Büyüklüğünde
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