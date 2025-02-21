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 | Bengül Büyükhan

Son dakika | Ankara'da deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Ankara'da saat 09.36 sıralarında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika | Ankara'da deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 10:13

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son günlerde sıkça yaşanan depremlere bir yenisi de Ankara'dan geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD ve Kandilli'den açıklama

Saat 09.36 sıralarında yaşanan depremin derinliği ise 5.1 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1892827860273910161

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Sıkça Sorulan Sorular

DEPREM NEDİR?
Tektonik kuvvetlerin veya volkan faaliyetlerinin etkisiyle yer kabuğunun kırılması sonucunda ortaya çıkan enerjinin sismik dalgalar hâlinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü kuvvetle sarsması olayıdır.
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