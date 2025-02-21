Son dakika | Ankara'da deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Ankara'da saat 09.36 sıralarında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı. İşte tüm detaylar...

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son günlerde sıkça yaşanan depremlere bir yenisi de Ankara'dan geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.36 sıralarında yaşanan depremin derinliği ise 5.1 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1892827860273910161

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...