Son dakika | Ankara'da sanayi sitesinde büyük yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

05 Şubat 2025 08:56 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:01

Son dakika haberi: Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Siteköy Sanayi Sitesi'nde 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin hummalı çalışması ile söndürülen alevler büyük çaplı maddi hasara yol açtı.

Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi Siteköy Sanayi Sitesi'nde 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ahşap malzeme üreten 3 katlı iş yerinde sabah erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BÜYÜK ÇAPLI HASAR

Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın binada büyük çaplı hasara neden olurken ekipler soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.