Son dakika | Ankara'da vahşet! Bir kadın iki çocuğunu öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın, iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.