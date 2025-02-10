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 | Murat Makas

Son dakika | Ankara'da vahşet! Bir kadın iki çocuğunu öldürdü

Son dakika haberi: Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın aniden cinnet getirdi. Kadın iki çocuğunu öldürdü, birini ise ağır yaraladı.

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Son dakika | Ankara'da vahşet! Bir kadın iki çocuğunu öldürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 14:41

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın, iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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