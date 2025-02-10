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 | Murat Makas

Sosyal medyada tanışıp evlendi, hayatı kabusa döndü! 4 aydır arabasında yaşıyor: Beni koruyacak yasa yok mu?

Antalya'da yaşayan 62 yaşındaki Necdet Tilif, sosyal medyadan tanıştığı eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle arabasında yaşamak zorunda kaldı. Eşi Z.T., uzaklaştırma kararı aldırıyor ve sürekli şikayette bulunuyor. Tilif, eşinin kendisini aldattığını ve yasayı suistimal ettiğini iddia etti. Necdet Tilif yaşam standartı nedeniyle isyan etti.

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Sosyal medyada tanışıp evlendi, hayatı kabusa döndü! 4 aydır arabasında yaşıyor: Beni koruyacak yasa yok mu?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 11:52

Antalya’da yaşayan 62 yaşındaki Necdet Tilif sosyal medyadan tanışıp evlenince hayatı adeta kabus döndü. Eşiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan Tilif, 4 aydır arabasının içinde yaşıyor ve komşularının yardımıyla hayatta kalmaya çalışıyor.

BİR EVLİLİĞİN ARDINDAN GELEN YIKIM

Necdet Tilif, 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlenmesinin ardından hayatının yılan hikayesine döndüğünü iddia etti. Tilif, evliliklerinin 10. gününde eşinin evin tapusunu istediğinde başlayan tartışmaların, eşi Z.T.'nin Ankara'da aldığı bir darp raporu nedeniyle 3 ay hapis cezası almasına kadar uzadığını ileri sürdü. Sicili temiz olduğu için cezasının ötelendiğini belirten Tilif, evliliklerinin ilk gününde yaşadığı olayı şu şekilde aktardı: 

"Eşimle, sosyal medya üzerinden Facebook'tan tanışarak evlenmiştim. Dört yıldır evliyiz. Evliliğin 10. günde evin satışını kendisine vermemi istedi. Tartıştık, daha önce böyle bir konu gündemimizde yoktu. Sözlü tartıştık, ben yattım. Uçakla Ankara'ya gidiyor. Orada mizansen yapıyor, darp izleri yapıyor kendine. Darp raporu alarak şikayetçi oluyor, 3 ay kasten yaralamadan ceza aldırdı bana. Sicilim temiz olduğu için cezam ötelendi. Oradan da hiç kimse sormuyor ki olay nerede oldu? Ankara'da ne işi var? Darp raporu alıyorsun. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, hümanist, duygusal bir insanım. Ama 4 yıldır eşim hayatımı zehir etti."

ARABASINDA YAŞIYOR

Evlilik sürecinde borçları nedeniyle Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evini satan Tilif, Çıplaklı Mahallesi'nde 1+1 bir daire aldı. Tilif, eşinin ısrarı üzerine bu evi Z.T.'nin üzerine geçirdi. Ancak Tilif, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 10 Ağustos 2024'te yaşanan bir tartışmanın ardından evden uzaklaştırma kararıyla sokakta yaşamaya zorlandığını öne sürdü.

"BENİ KORUYACAK BİR YASA YOK MU BU ÜLKEDE?"

Necdet Tilif, yaşadığı dramın sadece uzaklaştırma kararlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, 2 yıl önce eşinin üzerine devrettiği evinin tapusunu, Z.T.'nin de yaklaşık bir ay önce kızının üzerine devrettiğini öne sürdü. Tilif, bu devir işleminin ardından artık hiçbir yasal hakkının kalmadığını düşünerek, adalet arayışında daha da yalnızlaştığını ifade etti. Hukuki süreçleri takip edecek maddi gücü olmadığını belirten Tilif, avukat tutacak imkanı bulunmadığı için çaresizlik içinde başvurabileceği yolları araştırıyor.

"EŞİM CİLT HASSASİYETİNİ KULLANIYOR"

Necdet Tilif, eşinin KADES uygulamasını kullanarak aylardır uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürerek, eşinin cilt hassasiyetini suistimal ederek darp raporu aldığını iddia etti.  Tilif, başından geçen olayları şu şekilde anlattı:
"Bir ay önce evi kızının üzerine devrettiğini öğrendim. Beni aldattığı şahısla fotoğraflarını yakaladıktan sonra kabusum başladı. Sürekli KADES'e basarak, koruma yasasından yararlanıyor. Cilt hastalığı var kendisinin dokunsan morarıyor. Kendini morartıyor, hemen bir darp raporu alıyor. Yasalar hep ondan yana. Benim yağmur, kar, fırtına üzerimden geçiyor. Ben hayatımın en rezil günlerini yaşıyorum. Ağustos'ta 40 gün sokakta kaldım. Eve gitmiyorum. Koruma yasasını 3 kez ihlal ettiğinde 3 ay caydırma hapsi var. Bu da onu delirtiyor. Sokakta da rahat vermiyor bana. Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen ilginç bir olayı anlatayım, üç buçuğa kadar arabamın yanındaydım. Dört buçuğa kadar da burada bir fırın var. Oradaydım. Bu saat dörtte kapıma geldi demiş. Nihayet bir yanlış hata yaptı. Tanıklarım var. Artık umarım rüzgar benden yanar eser.

YASAYI SUİİSTİMAL EDİYOR

Dörtte benim kapısına gidip zorladığımı, kendisini öldüreceğimi söylüyor. Polisler geldi, üç buçuğa kadar buradaydım, komşular şahidim dedim. Dört buçuk, beşe kadar da fırındaydım dedim. Gittiler oradan, çocukların ifadelerini aldılar. Çocuklar benim ifademi doğruladı. O zaman bu resmen suistimal ediyor yasayı dediler. Nihayet Ağustostan beri ilk kez benim hakkımı teslim ettiler. Uzaklaştırma vermediler. Bir de şöyle bir şey yapıyor. Uzaklaştırma süresinin bitmesine yakın yeniden bir mizansen yapıyor, yeniden şikayet ediyor, yeniden uzatma kararı alıyor"

AHLAK DIŞI İFADELER İDDİASI

Necdet Tilif'in yaşadığı hukuki zorluklar yalnızca uzaklaştırma kararlarıyla sınırlı kalmadı. Üç gün önce, eşi Z.T.'nin kendisi hakkında yeni bir iddiada bulunarak Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduğunu belirten Tilif, bu durumun yaşadığı çaresizliği daha da derinleştirdiğini anlattı.
İddiaya göre, Z.T., Tilif'in, eşinin başka bir erkekle çekilmiş samimi fotoğraflarını kırtasiyede çoğaltıp arka yüzlerine ahlak dışı ifadeler yazarak mahallede çeşitli yerlere yapıştırdığını ve komşuların kapılarına astığını öne sürdü. Bu suçlamayla karşı karşıya kalan Tilif, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek savunmasını yaptı. Tilif, fotoğrafların arkasındaki yazıların kendi el yazısı olup olmadığının tespiti için adli kriminal inceleme talebinde bulundu.

KAZA YAPTI, GELİR KAPISI KAPANDI

6 gün önce geçirdiği trafik kazası ise Necdet Tilif'in hayatını daha da zorlaştırdı. Tilif'in yaşadığı dram, komşularının da yüreğini sızlattı. Kazadan önce, geceleri aracının direksiyonuna geçip alüminyum kutu toplayarak ve ikinci el giysiler satarak geçimini sağlayan Tilif, kaza sonucu aracının direksiyon ve ön aksı ciddi şekilde hasar gördüğünü, aracın kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte bu gelir kapısının da kapandığını aktardı.
İddiaların muhatabı Z.T. ise konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.
 

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