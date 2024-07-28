Son dakika! Antakya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 18:24 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 18:47
Son dakika deprem haberi... Hatay Antakya merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 18.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen bilgilere göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkesüssü Karlısu olan depremin derinliği 5.2 olarak kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com