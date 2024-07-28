Son dakika! Antakya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

28 Temmuz 2024 18:24 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 18:47

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 18.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen bilgilere göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkesüssü Karlısu olan depremin derinliği 5.2 olarak kaydedildi.

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