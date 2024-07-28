Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika! Antakya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Son dakika! Antakya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 18:24 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 18:47
Son dakika! Antakya&#039;da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Son dakika deprem haberi... Hatay Antakya merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 18.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen bilgilere göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkesüssü Karlısu olan depremin derinliği 5.2 olarak kaydedildi.

Son dakika! Antakya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı - 1. Resim

 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...