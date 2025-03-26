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Editor
 | Suat Vilgen

Antalya'da hastane acil servisinde yangın! Bazı hastalar çatıda mahsur kaldı

Son dakika haberi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı! Hastane çatısına çıkan bazı hastalar mahsur kaldı!

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 13:42

Son dakika haberine göre Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Acil servis yetkilisi eliyle kapıdan uzaklaşmaları konusunda vatandaşa çağrı yaptı.

ÇARŞAFLARLA TAHLİYE ETTİLER

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Bölümünde 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Acil Servis birinci katında bulunan depoda yoğun dumanı fark eden personelin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle Acil Servis ve B Blok'ta bulunan hastalar görevli personel ve vatandaşların yardımıyla sedye, tekerlekli sandalye ve çarşaflarla tahliye edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ve katları kaplayan yoğun duman nedeniyle panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürülürken duman tahliyesinin devam ettiği bildirildi. Dumanın tahliye edilmesi amacıyla yangının başlangıç noktasına yakın kısımdaki duvar ve penceredeler iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Yangın nedeniyle tahliye edilen hastalardan bazıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

ÇATIDA MAHSUR KALDILAR

Hastalar yangının ardından tahliye edilirken hastaneye gelen itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler çatıya çıkan vatandaşları da kurtarmak için çaba sarf ediyor. Öte yandan hastane içindeki hastaları çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Detaylar geliyor...

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#antalya
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#hastane yangını
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