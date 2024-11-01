Son dakika | Antalya'da korkutan deprem: AFAD açıkladı!
Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli depremle ilgili ilk verileri paylaştı...
Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedilirken vatandaşlar, kısa süreli korku ve panik yaşadı. 17. 46'da meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.