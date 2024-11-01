Son dakika | Antalya'da korkutan deprem: AFAD açıkladı!

01 Kasım 2024 17:59 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 18:07

Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli depremle ilgili ilk verileri paylaştı...