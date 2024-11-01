Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Antalya'da korkutan deprem: AFAD açıkladı!

Son dakika | Antalya'da korkutan deprem: AFAD açıkladı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 17:59 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 18:07
Son dakika | Antalya&#039;da korkutan deprem: AFAD açıkladı!

Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli depremle ilgili ilk verileri paylaştı...

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya​'nın Kaş​ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldiğini duyurdu.

Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedilirken vatandaşlar, kısa süreli korku ve panik yaşadı. 17. 46'da meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi. 

Son dakika | Antalya'da korkutan deprem: AFAD açıkladı! - 1. Resim

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli​ Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. 

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD​ SON DEPREMLER 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
depremkaşantalyaafadkandilli

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...