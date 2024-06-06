Son dakika! Antalya'da korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Haziran 2024 13:34 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:02
Son dakika haberi... Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerinin yakınında çıktığı öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çıktığı bölgede yerleşim yerleri boşaltılırken ekipler de bölgede geniş güvenlik önlemi alıyor.
ANTALYA BUGÜN KAVRULUYOR
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz bölgesinde birçok noktada hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirmişti. Antalya'da da termometreler 40 derecenin üstünü gösterdi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com