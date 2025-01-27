Son dakika | Antalya'da otel inşaatında yangın: Sebebi belli oldu

27 Ocak 2025 17:34 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 18:18

Son dakika haberi: Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otel inşaatında yangın çıktı. 9 katlı otelde çıkan yangın tüm inşaatı sararken, bazı işçilerin mahsur kaldığı belirtildi. TGRT Haber'e konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebini açıkladı. Balkonda mahsur kalan bir işçinin kurtarılma anı kameraya aneban yansıdı.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde otel inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi’nde bulunan bir otel inşaatında 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

TGRT Haber canlı yayınına konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının kaynak makinesinden çıktığını ve herhangi bir can kaybı olmadığını söyledi. Yangında mahsur kalan işçilerin tamamının kurtarıldığı öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

NTV'ye konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik çökme tehlikesinin bulunmadığını ifade ederek, "Görüntülerin alındığı şekilde yoğun bir duman var. Yanlarındaki binalara sıçrama ihtimali yok. Yangının büyüklüğü itibariyle çökme ihtimali yok diyebiliriz. Bu yeni bir bina. Zincir bir otel grubu ile anlaşma sonucunda otel olacak bir bina. Genel anlamda yangın kontrol altına alındı" dedi.