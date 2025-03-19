Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Son dakika | Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Son dakika haberi: Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce evine polis memuru arkadaşlar geldi aklımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | Arif Kocabıyık gözaltına alındı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 12:31

İlave Tv muhabiri Arif Kocabıyık, gözaltına alındığının haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Kocabıyık paylaşımında, "Az önce evine polis memuru arkadaşlar geldi aklımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/ArifIlaveTv/status/1902275649978716262

ARİF KOCABIYIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Arif Kocabıyık'ın sosyal medyadan gözaltına alındığını duyurmasından sonra birçok kişi Kocabıyık'ın neden gözaltına alındığına dair araştırmaya yapmaya başladı. Şuan için Arif Kocabıyık'ın neden gözaltına alındığına dair net bir bilgi yok.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık, düğün fotoğrafçılığı ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli işlerde çalıştı.

2018 yılında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave TV adlı YouTube kanalını kurdu. İlave TV, Türkiye gündemi ve seçimler hakkında sokak röportajları yaparak kısa sürede popülerlik kazandı.

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMUŞTU...

Kocabıyık, 18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adaylığını duyurmuştu. 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya milletvekili adayı olarak gösterilmiş, ancak seçilememişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB'ye terör operasyonu! CNBC-e'nin sahibi Murat İlbak da gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl da gözaltına alındı
Devlet Bahçeli'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması: Kimse dokunulmaz değil
Son dakika | Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında gözaltı kararı! İBB’ye yolsuzluk operasyonu
ETİKETLER
#son dakika
#haber
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.