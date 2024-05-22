24 yıla kadar hapis istemi! Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırladı

22 May 2024 16:05 - Güncelleme : 22 May 2024 16:17

Henüz 20 yaşında üniversite öğrencisi olan Ata Emre Akman, Balıkesir'de harçlığını çıkartmak için motokuryelik yaparken, yoluna çıkan bir cani tarafından 25 yerinden bıçaklanarak katledildi.

Cinayetin ardından 'kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan ve onu saklayan babası gözaltına alındı. Mahkeme saldırganı tutukladı, cinayet suçundan yattığı cezaevinden izinli olarak çıkan babası ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman, saldırganın olay öncesinde babası tarafından azmettirildiğini iddia edince; ilk gün salıverilen Orhan Özdemir yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ata Emre Akman'ı öldüren E.Ö. için iddianame hazırlandı. 18 yaşından küçük olan zanlının 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.