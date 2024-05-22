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24 yıla kadar hapis istemi! Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
22 May 2024 16:05 - Güncelleme : 22 May 2024 16:17
24 yıla kadar hapis istemi! Ata Emre Akman&#039;ın katili için iddianame hazırladı

Son dakika haberi... Balıkesir'de motokurye Ata Emre Akman'ı öldüren E.Ö. için iddianame hazırlandı. 18 yaşından küçük olan katli zanlısının 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.

Henüz 20 yaşında üniversite öğrencisi olan Ata Emre Akman, Balıkesir'de harçlığını çıkartmak için motokuryelik yaparken, yoluna çıkan bir cani tarafından 25 yerinden bıçaklanarak katledildi.

Cinayetin ardından 'kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan ve onu saklayan babası gözaltına alındı. Mahkeme saldırganı tutukladı, cinayet suçundan yattığı cezaevinden izinli olarak çıkan babası ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

24 yıla kadar hapis istemi! Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırladı - 1. Resim

Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman, saldırganın olay öncesinde babası tarafından azmettirildiğini iddia edince; ilk gün salıverilen Orhan Özdemir yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

24 yıla kadar hapis istemi! Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırladı - 2. Resim

24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ata Emre Akman'ı öldüren E.Ö. için iddianame hazırlandı. 18 yaşından küçük olan zanlının 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.

Kaynak: tgrthaber.com
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