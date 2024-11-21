Son dakika! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

21 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:11

Son dakika haberi: İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği araca müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.