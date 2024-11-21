Son dakika! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:11
Son dakika haberi: İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği araca müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde korku dolu anlar yaşandı. Hareket halinde bir araçtan alevler yükseldi.
GEÇİCİ SÜREYLE TRAFİĞE KAPATILDI
Yangı çıkan aracın bir an önce söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Kaynak: tgrthaber.com