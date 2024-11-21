Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Son dakika! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:11
Son dakika! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi: İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği araca müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde korku dolu anlar yaşandı. Hareket halinde bir araçtan alevler yükseldi.

Son dakika! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı - 1. Resim

GEÇİCİ SÜREYLE TRAFİĞE KAPATILDI

Yangı çıkan aracın bir an önce söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
son dakikahaberdetaylar

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...