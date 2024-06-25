Son dakika! Aydın'da deprem oldu

25 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:16

Deprem uzmanı Serkan İçelli'den Manisa için korkutan açıklama: Fay diri ve deprem üretme riski yüksek

Deprem uzmanı Serkan İçelli'den Manisa için korkutan açıklama: Fay diri ve deprem üretme riski yüksek

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI

KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN),

25.06.2024, 10:55:29 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 5.0 km

MANİSA SALLANDI

Öte yandan dün akşam saatlerinde Manisa Soma olan deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Deprem İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'den de hissedildi.