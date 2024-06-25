Son dakika! Aydın'da deprem oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:16
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI
KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN),
25.06.2024, 10:55:29 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km
MANİSA SALLANDI
Öte yandan dün akşam saatlerinde Manisa Soma olan deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Deprem İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'den de hissedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com