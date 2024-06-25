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Son dakika! Aydın'da deprem oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:16
Son dakika! Aydın&#039;da deprem oldu

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. 

KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI 

KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN),

25.06.2024, 10:55:29 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 5.0 km

MANİSA SALLANDI 

Öte yandan dün akşam saatlerinde Manisa Soma olan deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Deprem İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'den de hissedildi. 
 

 

Kaynak: Tgrthaber.com
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