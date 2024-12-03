Son dakika | Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar açıklandı

03 Aralık 2024 10:23 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:44

Son dakika haberi: 'Ayhan Bora Kaplan' davasında nihai karar açıklandı. Bora Kaplan hakkında toplam 68 yıl hapis cezası verilerek tutukluğunun devamına hükmedildi

Ayhan Bora Kaplan'dan 17/25 Aralık iddiası: "Benim en büyük hatam..."

Ayhan Bora Kaplan'dan 17/25 Aralık iddiası: "Benim en büyük hatam..."

'Ayhan Bora Kaplan' davasında mahkeme​ nihai kararını açıkladı. Bora Kaplan için toplam toplam 10 yıl hapis​ cezası verilerek tutukluğunun devamına hükmedildi. 61 sanıklı davada Barış Kurt ve diğer bazı sanıklar beraat etti. Sanıklardan Ersoy Yahya'nın da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

KAPLAN'IN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Kaplan, suç örgütü yöneticiliği suçundan 10 yıl 6 ay, Erkan Doğan'ı kasten yaralama suçundan 9 yıl 27 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapse çarptırıldı. Kaplan'a toplamda 68 yıl ceza verilirken Barış Kurt ve diğer bazı sanıklar beraat etti. Sanıklardan Ersoy Yahya'nın da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

AYHAN BORA KAPLAN​'IN SUÇU NE?

7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Ayhan Bora Kaplan ve “Kaplanlar” adıyla bilinen yer altı suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D.'nin beyanları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü üyeleri, örgütün lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda adam öldürme, silahla yaralama, alıkoyarak işkence etme, gasbetme, darbetme ve zorla çek yazdırma gibi suçlamalarla karşı karşıyaydı.