Son dakika | Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı

Son dakika haberine göre, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçlamasıyla yargılanan Ayşe Barım, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti. Barım hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım 247 günlük tutukluluğunun üzerine tahliye edilmişti. Barım'ın tutukluluğuna yapılan itirazı 27. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Buna göre, Barım yeniden tutuklanarak cezaevine girecek.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.