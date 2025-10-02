Küresel Sumud Filosu'ndaki Türklerin durumu nasıl? Dışişleri Bakanlığı açıkladı

İsrail'in soykırıma varan saldırıları sonrasında ablukaya alarak açlık ve kıtlıkla baş başa bıraktığı Gazzelilere insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyan Küresel Sumud Filosu'nundaki Türk vatandaşlarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

"TÜM GİRİŞİMLER YAPILIYOR"

İsrail'in yasa dışı bir şekilde kuşatarak yolunu çevirdiği ve içindekileri gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu'da bulunan Türklerle ilgili durumun takip edildiği belirtilen açıklamada gerekli tüm işlemlerin yapıldığı bilgisi verildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte ve gerekli tüm girişimler yapılmaktadır.

"SERBEST BIRAKILACAKLAR"

İsrail’deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbirin alınması sağlanmaktadır."

NE OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.