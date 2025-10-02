Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Küresel Sumud Filosu'ndaki Türklerin durumu nasıl? Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve kente yakın bir mesafede İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki Türklerin durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte ve gerekli tüm girişimler yapılmaktadır." denildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türklerin durumu nasıl? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 23:20

'in soykırıma varan saldırıları sonrasında ablukaya alarak açlık ve kıtlıkla baş başa bıraktığı Gazzelilere insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyan Küresel Sumud Filosu'nundaki Türk vatandaşlarıyla ilgili 'ndan bir açıklama geldi.

"TÜM GİRİŞİMLER YAPILIYOR"

İsrail'in yasa dışı bir şekilde kuşatarak yolunu çevirdiği ve içindekileri gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu'da bulunan Türklerle ilgili durumun takip edildiği belirtilen açıklamada gerekli tüm işlemlerin yapıldığı bilgisi verildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte ve gerekli tüm girişimler yapılmaktadır.

Küresel Sumud Filosu'ndaki Türklerin durumu nasıl? Dışişleri Bakanlığı açıkladı

"SERBEST BIRAKILACAKLAR"

İsrail’deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbirin alınması sağlanmaktadır."

NE OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze için yola çıkan Sumud Filosu ablukayı yıktı! İsrail gemilerin neredeyse tamamını durdurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sumud Filosu'nun son gemisinde bulunan Sinan Akılotu son durumu TGRT Haber'e anlattı
ETİKETLER
#İsrail
#vatandaşlar
#dışişleri bakanlığı
#Küresel Sumud Filosu
#Dalgalanma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.