Son dakika | Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

06 Şubat 2025 18:43 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 18:53

Son dakika haberi: Gezi Parkı olaylarının organizatörlerinden biri olduğu öne sürülen menajer Ayşe Barım’ın kardeşi ve bir arkadaşı, delilleri karartma şüphesiyle gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre, Türkiye'de ünlü oyuncuların menajeri olarak gösterilen ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım 2013 yılının yaz aylarında başlayan Gezi olaylarının örgütleyicilerinden biri olmakla suçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım geçtiğimiz haftalarda tutuklandı.

AYŞE BARIM SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTI...

Ayşe Barım soruşturmasında yeni gözaltılar gerçekleşti. ID İletişim Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı da gözaltına alındı. Ayşe Barım'ın gözaltına alınan avukat kardeşi ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

AYŞE BARIM İDDİALARA NE DEMİŞTİ?

Tutuklanan menajer Ayşe Barım ifadesinde, "Gezi Parkı eylemlerinin başlarında 2013 Mayıs ayı içerisinde bu konuyla ilgili kimse aramadı. Kimse benden birliktelik kurmak adına finans ya da ismimle destek olma adına herhangi bir ricada yahut talepte bulunmadı. Gezi Parkı'nın ilk başladığı ve benim ilk gittiğim dönemde hatırladığım kadarıyla Muhteşem Yüzyıl isimli dizide beraber çalıştığımız oyunculardan bazıları bulunmaktaydı. Tam hatırlayamamakla birlikte onlardan birinin arayarak, setten çıkarak Gezi Parkı'na gideceğini, ‘Çocuklar ne yapıyor diye bakmak istiyoruz' dediğini hatırlıyorum.

Ben de bireysel olarak kendim gittim, oyunculara eşlik etmek üzere buluştum. Gezi Parkı'na hatırladığım kadarıyla bir ya da iki kez gitmişimdir. Gezi eylemlerinde rol oynayan kurum ve kuruluşlarla, hiçbir topluluk veya oluşumla resmi ya da gayriresmi durumum olmadı. Kimseyi de buralara yönlendirmedim" dedi.