Son dakika | Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı kategoride aranan Ramazan Aktaş Mardin öldürüldü

25 Ekim 2024 09:16 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:28

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK'lı Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş Mardin’in öldürüldüğünü duyurdu.

Yurt içinde ve yurt dışında eli kanlı terör örgütü PKK​'ya karşı operasyonlar sürüyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, PKK'ya yönelik düzenlenen “GÜRZ-19” operasyonuna bilgi paylaştı.

Bakan Yerlikaya, “GÜRZ-19” operasyonunda kırmızı kategoride aranan PKK'lı Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş Mardin’in öldürüldüğünü duyurdu.

"HAİNLERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek. Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bölücü Terör Örgütü mensubuyla birlikte:

1 adet M16 tüfek,

1 adet AKİS tüfek,

5 adet (dolu) M16 şarjörü,

5 adet (dolu) AKİS şarjörü,

4 adet el bombası,

2 adet taşınır powerbank,

3 adet dürbün,

1 adet mühimmat yeleği,

1 adet sırt çantası,

1 adet termal şemsiye,

1 adet termal güneş paneli,

4 adet hilti şarj aleti,

1 adet ses kayıt cihazı,

1 adet el feneri ele geçirildi

Operasyonu koordine eden Valimizi operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız"