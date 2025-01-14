Son dakika | Evlilik kredisi için rekor başvuru! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

14 Ocak 2025 10:26 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:46

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere destek projesi hakkında detayları aktardı. Bakan Göktaş, başvuruların e-Devlet'ten yapıldığını kaydederek, "Sadece 4 saatte 4 bin 311 başvuru yapıldı" dedi. Ayrıca Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu yapacaklar dikkat! İşte her ay ödeyeceğiniz tutar ve en net ödeme planı

Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu yapacaklar dikkat! İşte her ay ödeyeceğiniz tutar ve en net ödeme planı

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2025 Aile Yılıyla ilgili müjdelenen fırsatların detaylarını anlattı. Göktaş, sağlıklı nüfus yapısı için çalışmaların hayata geçirileceğini kaydetti.

Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

AİLEYE YÖNELİK 3 BÜYÜK TEHDİT!

Göktaş, "Biliyorsunuz aile aslında bizim medeniyetimizin yapı taşı. Kadim bir yapı ve yerine hiçbir şeyi koyamayız. Ancak günümüzde aile kurumu gerçekten çok büyük tehditler altında. 3 büyük tehditten bahsetmek istiyorum. Öncelikle aileye yönelik ciddi bir itibarsızlaştırma söz konusu. Küresel tehditler, ayrıca bazı dayatmalarla birlikte cinsiyetsizleştirme propagandaları, diğer yandan nüfus odaklı da bazı riskler var biliyorsunuz. Ülkemizde de benzer türlü çalışmalar söz konusu. Özellikle demografik yapımıza yönelik, nüfus yapımıza yönelik önemli tehditler de var. Tabii tüm bunları ele aldığımızda aslında aileyi merkeze alan bir çalışma ihtiyacı doğdu." diye konuştu.

'AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANINI PAYLAŞTIK'

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti: "Biliyorsunuz 78. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde ailemiz istikbalimiz diyerek aileyi ailenin önemine tüm dünyaya haykıran tek lider oldu ve onu yansıttı. Aile küçük bir toplumdur. Toplumda büyük bir ailedir dedi. Şimdi baktığımız zaman gerçekten aslında benzer kaygılar dünyada da var.

Şimdi aile bizim toplumumuzun temel yapısı. Fakat belli tehditlerle de olduğunu görünce ailelerimize yönelik önemli adımlar atmamız gerektiğini biz biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o söyleminden sonra biz de 8. Aile Şuramızı gerçekleştirdik 2013 yılında. Akabinde sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün kamuoyuyla birlikte farklı çalışmalar yürüttük.

Ailelerin ihtiyaçları nelerdir? Toplumdan beklentileri nelerdir? Doğurganlıkla ilgili riskleri de göz önünde alarak aileleri nasıl destek olabiliriz diye farklı çalışmalar yürüttük ve 14 Mayıs'ta 15 Mayıs Uluslararası aile gününde biz ailenin güçlendirilmesi eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. Akabinde tabii ki biz bu çalışmalarımızı tek başımıza yürütemeyeceğimizi biliyoruz. Eğer bir eylem planınız yoksa tabii bu planı hayata geçirecek de bir ortak bir irade gerekiyor."

Göktaş konuşmasına şöyle devam etti: "Başvurular başladı 4 saat içerisinde 4311 sayısına ulaştık. Evlenecek çiftlerin 18-29 yaş arası olması gerekiyor. 2.3 asgari ücreti geçmemeleri gerekiyor. Eğitim programına katılıyorlar. Evlendikten sonra danışmanlık hizmetimiz devam ediyor.

BAŞVURULAR NASIL OLUYOR?

Aile ve Gençlik Fonu web sayfamızdan görebiliyorlar. Başvuruları da online bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

İLK DOĞAN ÇOCUĞA 5 BİN TL YARDIM

İlk doğumda 5 bin TL'lik tek seferlik nakdi yardım 1 Ocak 2025 doğumlu çocuklar itibarıyla olacak.

"3 VE SONRASI İÇİN 5'ER BİN TL DESTEK DEVAM EDECEK"

İkinci çocuk için 1500 TL düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına geçecek 1500 TL destek. 3. çocuk itibarıyla aylık 5 bin TL annenin hesabına yatacak destek. 3 ve sonrası için 5'er bin TL destek devam edecek.

GELİR KISTASI OLACAK MI?

Yok, sadece başvuru​ yapmaları yeterli oluyor.

ÇOCUK YARDIMLARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Çocuk yardımlarımız çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek.

Esnek çalışma modellerini gündemimize getiriyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.

"TÜM TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Kreş yardımları çok kıymetli. Kadınların ev ve iş yaşam dengesine destek olabilecek tedbirler almayı önemsiyoruz, özellikle çocuklarla ilgili. Çocuklar olduktan sonra nereye bırakacağız? Gerçekten önemli adımlar atıyoruz. Zaten Bakanlığımızın halihazırda mevcut kreşleri vardı. Bunu tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız."